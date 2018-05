Marek Kruczek: – Zalew, Lisia Góra i fenomenalne przyrodniczo tereny wokół nich są objęte chronionym obszarem Natura 2000. I są zagrożone. Zalew musi zostać odmulony, miasto planuje budowę obwodnicy południowej, a deweloperzy budowę osiedli. Na brzegach Wisłoka ludzie chcą jak najwięcej obiektów rekreacyjnych. Czy przy tym można uchronić przyrodę?

Dr Maciej Kunysz ze stowarzyszenia EKOSKOP: – Chcę, żeby to mocno wybrzmiało: ekolodzy nie są przeciwni ani odmulania, ani budowy obwodnicy czy terenów rekreacyjnych. To wszystko trzeba zrobić, ale tak, by jak najmniej zaszkodzić naturze, czyli także nam samym.

Jednak pomysł budowy tutaj bloków mieszkalnych uważamy za barbarzyństwo.

Inwestycje rzeczywiście są tak wielkim zagrożeniem dla zalewu i jego otoczenia?

– Jest tu bardzo dużo terenów zielonych, przede wszystkim łęgi i szuwary. Siedliska, które pod względem bioróżnorodności stanowią ewenement. W takich miejscach gnieździ się wiele ptaków wodno-błotnych. Co roku ich przybywa, obecnie jest tu około 140-150 gatunków. Są gatunki, które zimują na zalewie. Oprócz tego są płazy, gady, ryby, owady. No i roślinność. Wszystko jest tu niezwykle cenne. I zagrożone.

Ptaki używają rzek jako korytarzy, swego rodzaju autostrad. Poruszają się wzdłuż nich. Jeżeli w takim miejscu pojawia się most, to wiele ptaków rozbija się o liny i elementy konstrukcyjne. Kolejna rzecz to hałas, który będzie płoszył ptaki. Np. błotniak stawowy, kokoszka, kurka wodna, zimorodek – czyli te najcenniejsze ptaki – nie lubią hałasu w czasie lęgów. Wyprowadzą się. To tylko niektóre zagrożenia.

Jest jeszcze aspekt ekonomiczny. Przebieg mostu planowany przez miasto w najszerszym miejscu, przez ptasią wyspę, byłby bardzo kosztowny. Lepiej byłoby dla środowiska zbudować go wyżej od zalewu i zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć np. na edukację.

Nie można się oszukiwać. Most i jego otoczenie zawsze będą źródłem negatywnego oddziaływania. Nie tylko na ryby, płazy czy gady. Może on także ograniczyć przepustowość korytarza ekologicznego dla większych zwierząt: saren, lisów czy borsuków. Będzie oczywiście hałas i wibracje. Jeżeli teraz wielu rzeszowian przychodzi wypoczywać tu w niedziele, to wyobraźmy sobie nad ptasią wyspą most, po którym jeździć będą samochody.

Most musi powstać, ale trzeba go budować tak, by jak najmniej degradować środowisko.

Górą most, a dołem refuler, którzy wybierze z dna zalewu muł...

– Odmulanie będzie ingerencją dużo poważniejszą dla jakości i stanu środowiska. Ale musi być przeprowadzone i my jako organizacja ekologiczna nie jesteśmy przeciwko temu. Mamy jednak wątpliwości co do metody.

Całe niezwykle cenne środowisko, jakie powstało na rzeszowskim zalewie jest w dużej mierze dziełem człowieka. Zalew jest obarczony swego rodzaju grzechem pierworodnym. Wisłok to rzeka górska, niesie bardzo dużo materiału mineralnego, skalnego i mułów. Dodatkowo obecnie jest tu tak dużo roślinności, że co roku powstaje kilkunastocentymetrowa warstwa materiału biologicznego, która się rozkłada. Na takiej górskiej rzece wybudowano stopień wodny, nad którym woda zwalnia i cały materiał mineralny opada przed nim, wskutek czego zalew się zamula.

Odmulenie jest konieczne, ale roboty kosztujące ponad 50 mln zł planowane w Rzeszowie mogą wystarczyć najwyżej na kilkanaście lat i trzeba będzie walczyć z problemem ponownie.