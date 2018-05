Jedną z inspiracji do zorganizowania pikniku był tekst w "Wyborczej". Podjęli się tego zadania aktywnie działający społecznie rzeszowianie, którzy skupili się wokół fanpage'a "Bitwa o Rzeszowski Pomnik". W internecie zainteresowanie udziałem w pikniku wyraziły setki osób, ale czy zechcą również zamanifestować swoje zdanie pod pomnikiem? Do końca było to wielką niewiadomą. - To będzie egzamin dla rzeszowian - mówił przed piknikiem Konrad Fijołek, rzeszowski radny, jeden ze współorganizatorów pikniku.

Egzamin na szóstkę!

Ten egzamin rzeszowianie zdali na szóstkę! Pokazali, że potrafią się zmobilizować w ważnych sprawach, które dotyczą miasta, i wyjść na ulicę żeby zamanifestować swoją wolę. Tak się stało w niedzielę, w pozytywnej, radosnej atmosferze. Pod pomnikiem przewinęło się ponad 1000 osób w bardzo różnym wieku.

- Władza mówiła, że będzie słuchać mieszkańców, a oni pokazali, czego oczekują - komentuje dziś Konrad Fijołek. Pod petycją, skierowaną do wojewody podkarpackiej, do której należy ostateczna decyzja w sprawie wyburzenia pomnika, podpisało się 1007 osób. Podpisy będą zabierane nadal, ale na razie jeszcze nie ustalono, w jaki sposób.

IPN uznał pomnik za niezgodny

IPN wydał oficjalną opinię na temat pomnika Walk Rewolucyjnych w odpowiedzi na pismo właścicieli rzeszowskiego pomnika, oo. Bernardynów. "W opinii IPN Pomnik Walk Rewolucyjnych jest niezgodny z art. 5 ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego" - czytamy w niej. Opinię podpisał Adam Siwek, dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN. Uzasadniając ją, powołuje się na napis, będący składową częścią pomnika: „W hołdzie bohaterom walk rewolucyjnych o Polskę Ludową w 30-lecie PRL”. Na tej podstawie IPN wyciąga wniosek: „Zatem honoruje pamięć o wszystkich tych, którzy w narracji historycznej Polski Ludowej (…) przyczynili się do jej powstania, stanowiąc de facto pomnik dziejów ruchu komunistycznego na terenie ówczesnego województwa rzeszowskiego”.