Odwiert Królewska Góra-1K, znajduje się w Budach Głogowskich. Na złoże gazu natrafiono na głębokości 1350 metrów. Z przeprowadzonych analiz wynika, że gaz wydobyty z tego odwiertu ma dużą zawartością metanu. Specjaliści z PGNiG szacują, że wydobycie ze złoża wyniesie ok. 20 mln metrów sześciennych gazu rocznie. Nowo odkryte złoże znajduje się na terenie, na którym PGNiG ma wyłączną koncesję. Rozpoczęcie wydobycie gazu z tego złoża planowane jest pod koniec 2019 r.

Zdjęcia sejsmiczne 3D

PGNiG przy poszukiwania gazu wykorzystuje metodę zdjęć sejsmicznych 3D. Wykonano trzy zdjęcia, które objęły ogromny obszar, zeskanowano ponad 2 tys. kilometrów sześciennych gruntów. Dzięki danym zebranym w czasie skanowania, nowe odwierty są lokalizowane tam, gdzie szanse na znalezienie gazu są największe

Wielkie złoże pod Przemyślem

Spółka wykonała sześć odwiertów, w których gaz może być eksploatowany w przemysłowych ilościach. Budy Głogowskie są jedną z takich trafionych lokalizacji. Dzięki badaniom 3D odkryto nowe pokłady gazonośne w złożu Przemyśl. Ze wstępnych szacunków wynika, że mogą one zawierać ok. 20 mld m sześc. gazu, który będzie można wydobyć. Wykonane przed laty szacunki wskazywały, że zasobność złoża to 72 mld m sześc. gazu, z czego 65 mld m sześc. zostało już wydobyte. Surowiec zawarty w nowych złożach pozwoli przedłużyć eksploatację złoża o kilkadziesiąt lat.