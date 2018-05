Tadeusz Ferenc, prezydent Rzeszowa, jest majętnym człowiekiem. Jak sam o sobie mówi, od ponad czterdziestu lat zarządza ludźmi. W przeszłości był m.in. dyrektorem w Transbudzie, szefem Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych, był na kontrakcie w Libii, był prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej Nowe Miasto w Rzeszowie oraz posłem. Od 16 lat kieruje miastem.

Prezydent Tadeusz Ferenc ma dom i cztery mieszkania

Wspólnie z żoną ma oszczędności w wysokości blisko 128 tys. zł. Ma też oszczędności w dolarach blisko 13 tys. USD, które stanowią jego majątek odrębny. W papierach wartościowych szef miasta wspólnie z małżonką mają ok. 135 tys. zł.

Ferenc ma dom o powierzchni 150 m kw. i wartości 400 tys. zł i cztery mieszkania. Trzy z nich, które posiada wspólnie z żoną, mają wartość 615 tys. zł. Czwarte z mieszkań jest wspólną własnością prezydenta i jego córki. Jego wartość została wyceniona na prawie 251 tys. zł. Do oświadczenia majątkowego szef miasta wpisał także siedem działek, których jest właścicielem, współwłaścicielem (część z nich to grunty pod nieruchomościami), budynek gospodarczy, drewnianą wiatę oraz garaż – wszystko to w sumie wartości 760 tys. zł.

Ferenc nie ma kredytów, od pewnego czasu przywiązany jest do samochodów marki Mercedes. Obecnie jeździ Mercedesem GLC 220 D, wyprodukowanym w 2015 roku. Jako prezydent miasta zarobił w ubiegłym roku 165 tys. zł. Tadeusz Ferenc pobiera także emeryturę. Na konto Ferenca w ubiegłym roku z tego tytułu wpłynęło ponad 146 tys. zł. Z tytułu wynajmu nieruchomości prezydent wraz z małżonką zarobili w ubiegłym roku 28,2 tys. zł.

Więcej od Ferenca zarabiają... jego dwaj zastępcy

Stanisław Sienko w 2017 roku zarobił ponad 205 tys. zł. Wspólnie z żoną ma dwa samochody – mercedesa klasy A z 2010 roku zł oraz Hyundaia Tucsona z 2015 roku – są one w sumie warte 105 tys. zł. Sienko ma 60 tys. zł oszczędności, dom o powierzchni 166 m kw. i wartości 300 tys. zł oraz ponad 45-metrowe mieszkanie, które warte jest ok. 180 tys. zł. Ma też inne nieruchomości m.in. zalesioną działkę. Są one warte ok. 70 tys. zł.