O złym traktowaniu byłego szefa Sądu Apelacyjnego w Krakowie w areszcie rzeszowskiego Zakładu Karnego napisała „Polityka”. Krzysztof S. oskarżany jest o udział w grupie przestępczej, przyjmowanie korzyści majątkowych, pranie brudnych pieniędzy oraz poświadczanie nieprawdy w dokumentach. Sprawa związana jest z Centrum Zakupów dla Sądownictwa, podlegającym dyrektorowi Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Prokuratura uznała, że w krakowskim sądzie powstały układy korupcyjne wiążące urzędników i biznesmenów. Zlecenia miały trafiać do firm, których szefowie mieli być w układach towarzyskich z byłym dyrektorem krakowskiej apelacji Andrzejem P. oraz szefem Centrum Zakupów dla Sądownictwa. W sprawie zarzuty ma już 26 osób. Krzysztofowi S. prokuratura zarzuca, że nie dopełnił obowiązków prezesa i ułatwił innym podejrzanym przywłaszczenie co najmniej 21 mln zł na szkodę sądu. I że miał przyjąć nie mniej niż 376,3 tys. zł korzyści za sporządzenie fikcyjnych opracowań.

Rozbieranie do naga

Sprawa sędziego Krzysztofa S. toczy się przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie. Jest utajniona. On sam usłyszał zarzuty w czerwcu 2017 r. Trafił do aresztu. Przebywał w nim blisko dziewięć miesięcy. Do Rzeszowa trafił ze Służewca.

– I już z Warszawy przyjechał do Rzeszowa zaniedbany, z długą brodą – mówi „Wyborczej” jeden z byłych już pracowników Zakładu Karnego w Rzeszowie.

Podczas pobytu w aresztach Krzysztof S. zmienił się nie do poznania. Pod koniec ub. roku media pokazywały zdjęcia wykonane na korytarzu rzeszowskiego sądu. Sędziego, skutego kajdankami z tyłu, prowadzą policjanci. Mężczyzna ma długą brodę, ubrany jest w dżinsy, podkoszulek i kurtkę. W niczym nie przypominał sędziego.

Teraz tygodnikowi „Polityka” opowiedział, jak wyglądała jego codzienność w Załężu. Został tu umieszczony na oddziale dla więźniów niebezpiecznych, w jednoosobowej celi, która była monitorowana przez całą dobę. Nie mógł doprosić się wizyty u dentysty po tym, jak stracił dwa przednie zęby. Był poddawany kontrolom osobistym, musiał rozbierać się do naga, były sprawdzane jego ubrania – łącznie z bielizną. Musiał nago kucać, obracać się plecami i unosić ręce.

– Traktowałem to jako wywieranie presji. Czułem się poniżony. Przypuszczałem, że takie traktowanie ma mnie skłonić do przyznania się do winy – mówił „Polityce”. Takie kontrole osobiste po każdym wyjściu i powrocie do celi przeprowadzane były codziennie, od października do połowy grudnia. Wtedy opowiedział o nich na rozprawie w rzeszowskim sądzie i to ukróciło te praktyki.