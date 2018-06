– Nie wpuścili nas do jednego klubu nocnego. Powiedzieli, że jesteśmy za bardzo pijani. Wypiliśmy trochę, ale żeby zaraz pijani? W końcu wylądowaliśmy w klubie Metro. A tam pełno Turków i dziewczyny wolały się z nimi bawić. Ukrainki do tej pory chętnie z nami rozmawiały, a teraz udawały, że nie rozumieją po polsku. Chciały rozmawiać tylko po angielsku – opowiadają Piotr i Krzysiek. Są zaskoczeni i rozczarowani, bo przyjechali się zabawić, a tu porażka. Mają po dwadzieścia kilka lat, mieszkają koło Stalowej Woli. Do Lwowa przyjechali z dwoma kolegami: Tomkiem i Andrzejem. Wynajęli na trzy dni mieszkanie w starej kamienicy na ul. Czornowoła. Wejście na piętro zagradza żelazna krata, która ma zapewnić mieszkańcom większe bezpieczeństwo, bo po sąsiedzku są zwykłe mieszkania.

Chcemy się zabawić

W mieście jest wiele takich apartamentów, zaczęto je wynajmować na Euro 2012. Są trochę tańsze niż hotele. Pani Irena, która przyjęła Krzyśka i jego kolegów, zarządza 12 mieszkaniami w mieście. Ich główną zaletą są atrakcyjne ceny i położenie w centrum miasta. Za mieszkanie przy ul. Krakowskiej, tuż przy Rynku, poza sezonem trzeba zapłacić 1200 hrywien (około 140 zł). Dla Ukraińców to dużo. Średnia płaca we Lwowie to około 5 tys. hrywien. Latem i w polskie długie weekendy jest dużo drożej. Krzysiek i jego koledzy zapłacili za trzy noclegi około 800 zł. – W internecie to mieszkanie wyglądało lepiej. Ale nie było drogie i zależało nam na tej lokalizacji. Z okien widzimy dyskotekę, tam się wybieramy – przyznaje Krzysiek. Piotr dodaje: – Jesteśmy singlami, może poznamy jakieś fajne dziewczyny.

Malewicz to największy we Lwowie night club z dyskoteką. Ponad 3 tys. m kw. powierzchni. Na dyskotece może się bawić tysiąc osób. Wejście nie jest drogie, trzeba zapłacić 100 hrywien, czyli około 15 zł. Drinki są stosunkowo tanie. Za pięćdziesiątkę czystej wódki trzeba zapłacić 50 hrywien. Ulubione przez dziewczyny mojito kosztuje 83 hrywny. Najtańsze piwo – 33 hrywny. – Tu za cztery drinki płacimy 35 zł, w Stalowej Woli – 120 zł – Piotr i jego kumple uważają, że we Lwowie nie tylko jest dużo taniej niż w Polsce, ale knajpy są fajniejsze, a dziewczyny ładne i lubią się bawić.