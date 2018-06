Na spotkanie w Domu Ludowym w Przysiekach przyszło około 50 osób. Wzorem poprzednich spotkań z politykami Prawa i Sprawiedliwości pierwszą część wypełnił monolog wicemarszałka dotyczący tego, co się udało zrobić w Polsce za rządów PiS. Wymienił m.in. program 500+ i obniżenie wieku emerytalnego. Nie zabrakło jednego z najgorętszych tematów politycznych ostatnich tygodni, czyli protestu rodzin osób niepełnosprawnych w Sejmie.

– Szczęśliwie protest się skończył po przeszło miesiącu. Był bardzo uciążliwy dla pracy Sejmu. W innych krajach, jak np. Francja czy Niemcy, taki protest byłby nie do pomyślenia, odpowiednie służby by od razu zareagowały – uważa Ryszard Terlecki. – Nie chcieliśmy wywoływać napięcia społecznego, tym bardziej że protest zaczął się w chwili, gdy premier Mateusz Morawiecki ogłosił program wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Podnieśliśmy tę stawkę, to nie będą wielkie pieniądze, ale od czegoś trzeba zacząć – zakończył temat protestu.