W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie większość procesów to tzw. sądowa drobnica. W wydziale cywilnym rozstrzygane są sąsiedzkie i rodzinne spory. W karnym od czasu do czasu trafi się afera – taka jak np. odprysk podkarpackiej, gdy na ławie oskarżonych zasiedli obok siebie były proboszcz i były dyrektor. Policjanci widoczni są jedynie przy bramce bezpieczeństwa. W środę policjantów było tu dużo więcej niż zwykle. Część parteru została zamknięta. Niebieskie parawany zagradzały dostęp do sali nr 2. Można było tu wejść jedynie ze specjalną kartą. W korytarzu tłoczyły się ekipy telewizyjne i fotoreporterzy.

Proces po 20 latach

Największa sala sądu rejonowego została wynajęta przez sąd okręgowy na potrzeby procesu w sprawie zabójstwa 17-letniej Iwony Cygan. Jej bliscy czekali na tę chwilę prawie 20 lat.

– Wyobrażałam sobie tę chwilę. Czekałam na nią całe swoje życie – powiedziała przed rozprawą Małgorzata, młodsza siostra Iwony. Gdy zamordowano Iwonę, miała 10 lat.

Oskarżonych w tej sprawie jest aż 17. 16 zostało dowiezionych z aresztów. W czasie rozprawy od sali rozpraw dzieli ich gruba, szklana szyba. Pomiędzy każdym z oskarżonych siedzą policjanci, którzy powinni uniemożliwiać im rozmowy między sobą. Z adwokatami mogą rozmawiać przez specjalne telefony, a zeznania będą składać, korzystając z mikrofonu. Głównego oskarżonego pilnują antyterroryści z długą bronią. Wśród obrońców jest kilka znanych nazwisk: prof. Piotr Kruszyński, prof. Jan Widacki, Władysław Pociej, Jakub Wende.