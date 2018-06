W piątek Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie wyruszył w Bieszczady na kolejne już tournée, podczas którego w kilku miejscowościach prezentuje spektakl „Wyżej niż połonina. Saga w VI aktach”. Kiedy informacja o tym obiegła Bieszczady, grupa 14 osób, m.in. bieszczadzcy artyści, nauczyciele, przedsiębiorca i ksiądz, wystosowali apel do wszystkich burmistrzów i wójtów gmin bieszczadzkich, oraz dyrektorów samorządowych instytucji kultury: „Szanowni Państwo, bardzo prosimy o niewyrażanie zgody na prezentowanie spektaklu „Wyżej niż połonina. Saga w VI aktach” w naszych Bieszczadach, zarówno w roku 2018 i w latach kolejnych” - napisali w nim.

Podpisali się jako „Przyjaciele nieżyjącego Artysty śp. Andrzeja Wasilewskiego „Jędrka Połoniny”.

Nie zgadzamy się, żeby robić z niego mordercę

Dlaczego nie chcą tego spektaklu w Bieszczadach? „Rzeczywista treść spektaklu niewiele ma wspólnego z wyższą kulturą i okazała się nie tylko stekiem wulgaryzmów, ale również brutalnymi pomówieniami i szkalowaniem autentycznych postaci nieżyjących już mieszkańców Bieszczadów, a przede wszystkim Andrzeja „Połoniny” Wasilewskiego” - ostro oceniają spektakl „Siemaszkowej”.

„My wszyscy niżej podpisani znaliśmy Go wiele lat i nie zgadzamy się, by dziś robić z niego mordercę własnego dziecka i mordercę własnego ojca, bo takimi między innymi „faktami” raczy publiczność autor spektaklu” - podkreślają i uważają, że dramatyczne zmaganie się Jędrka Połoniny z chorobą alkoholową zostało wykorzystane przez teatr wyłącznie dla sensacji.

„My wszyscy też kiedyś umrzemy i nie chcielibyśmy, by po naszej śmierci ktoś szkalował publicznie pamięć o nas” - kończą swój apel.

Zwracają w nim też uwagę, że wśród widzów spektaklu było dużo dzieci, mimo że jest zalecany dla widzów od 16. roku życia.