Przejęcie zamku od Ministerstwa Sprawiedliwości i zorganizowanie tam instytucji kultury to plan prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca, który próbuje zrealizować on od blisko 13 lat. Prowadzi w tej sprawie rozmowy z kolejnymi ministrami sprawiedliwości, podjął też już konkretne kroki: aby Ministerstwo Sprawiedliwości mogło przekazać zamek, w którym mieści się sąd okręgowy, miasto przygotowało do przekazania skarbowi państwa działkę, na której miałaby powstać nowa siedziba sądu. W tym celu przeniesiono wielkie targowisko z ul. Dołowej na nowo wybudowane za ponad 8,5 mln targowisko przy ul. Dworaka. Miasto deklaruje też przekazanie 10 mln zł na budowę nowej siedziby sądu. Prezydent Ferenc wielokrotnie przekonywał, że taką samą kwotę ma przekazać na ten cel marszałek, choć zarząd województwa podkarpackiego nigdy tego oficjalnie nie potwierdził.