Lokal z tęczową flagą

Damian Winiarski, 25 lat

Spotykamy się w ogródku jednego z lokali na rzeszowskim rynku. – Właśnie odmówili nam zorganizowania tu afterparty po sobotnim Marszu Równości. Tłumaczyli się wcześniejszymi rezerwacjami. Mam nadzieję, że nie chodziło o charakter imprezy – mówi Damian.

Pochodzi z Głogowa Małopolskiego. – To kilkutysięczne miasto, w którym czas się zatrzymał – ocenia. To, że jest homoseksualistą, zrozumiał pod koniec podstawówki. W liceum był już w pełni tego świadomy i wtedy też zaczął powoli akceptować siebie. Rodzicom o swojej orientacji powiedział podczas kłótni. Wyszło spontanicznie i nie tak jak zaplanował. – Miałem 19 lat. Chciałem zakończyć awanturę, rzucając w nich czymś, co wywoła szok. To było emocjonalne i nieprzemyślane – twierdzi. Długo rodzice patrzyli na niego, jak na kogoś obcego. Przeszli przez etap niedowierzania i wyparcia, ale nigdy akceptacji.

Czymś w rodzaju przełomu w jego życiu była przyjaźń z kolegą ze studiów licencjackich w Rzeszowie. Damian poznał człowieka, który był uprzedzony do homoseksualistów. Ale z czasem zmienił swoje nastawienie, mieli wiele wspólnych tematów, zainteresowań. To otworzyło także Damiana. Mógł być sobą, nie zrobił w zasadzie nic nadzwyczajnego, a zyskał przyjaciela. Razem wyjechali na studia do Warszawy.