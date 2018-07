Wyjazd na koniec świata, czyli na... Czarnohorę. Piękne góry, dzika przyroda, Huculszczyzna na wyciągnięcie ręki – taki urlop wymarzyli sobie Hanna i Andrzej z Warszawy. Przed wyjazdem starali się przygotować jak najlepiej do wyprawy. Nie tylko pod kątem tego, co mają zabrać. Sprawdzili także, które przejście graniczne wybrać, żeby nie stać w kolejkach. Za poradą znajomych wybrali Budomierz – Hruszew. Co prawda dojazd do niego jest gorszy niż do Korczowej czy Przemyśla, ale za to kolejki są zdecydowanie krótsze niż na pozostałych przejściach.

Internet powie o kolejkach

Przed powrotem też próbowali sprawdzić, gdzie są najkrótsze kolejki. Informacje o czasie oczekiwania na wjazd na Ukrainę można znaleźć m.in. na stronach Straży Granicznej. Na stronach Krajowej Administracji Skarbowej są również dane o kolejkach po stronie ukraińskiej. Przygotowywane są na podstawie informacji od kierowców i podróżnych oraz danych przekazywanych przez służby ukraińskie.