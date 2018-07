Przed Sądem Rejonowym w Mielcu stanęło siedmiu funkcjonariuszy z komisariatu w Brzostku, którzy zostali oskarżeni o niedopełnienie obowiązków, przekroczenie uprawnień oraz bezpodstawne zatrzymanie niewinnej osoby. Niedawno zapadły wyroki w tej sprawie.

Do ataków gwałciciela doszło we wsi Nawsie Brzosteckie i Brzostek w powiecie dębickim. Od kwietnia do czerwca 2013 r. miała tam miejsce seria napadów na starsze kobiety. Sprawca wchodził w nocy do ich domów. Niczego nie kradł. Prokuratorom udało się udokumentować osiem ataków seksualnych i jeden gwałt. Ofiarami tych napaści były kobiety w wieku od 59 do 84 lat.

Śledztwa nie było

Do pierwszego napadu doszło 6 kwietnia 2013 r. w domu 60-letniej Jadwigi B., ok. godz. 23.30. Sprawca naciągnął na nią kołdrę i zaczął przyduszać. Kobieta zaczęła krzyczeć. Usłyszał ją mąż, który spał w innym pokoju, i ruszył na pomoc, ale sprawca uciekł. Policjanci z komisariatu w Brzostku przyjechali, rozejrzeli się po domu, ale śladów nie zabezpieczyli, nie interesował ich nawet odcisk buta sprawcy w pokoju. Notatka urzędowa z rozmowy policjanta z Jadwigą B. powstała dopiero po 16 dniach od zdarzenia. Policjanci kobiety nie przesłuchali, w papierach zaznaczyli tylko, że nie chce ścigania sprawcy. Nie wszczęto śledztwa, tak jakby sprawy w ogóle nie było.