W Sanoku, mieście zwanym „Bramą Bieszczad” i słynnym z Beksińskiego, mieszka 38 tysięcy osób. Ciekawie jest tu też pod względem politycznym. Miastem rządzi burmistrz PiS, ale właśnie tu zawiązała się już kilka miesięcy temu pierwsza w województwie koalicja opozycyjna.

Trzech kandydatów na burmistrza

Kandydatów na burmistrza jest już trzech. Pierwszy ogłosił się Jakub Osika. To właśnie kandydat Zjednoczonej Opozycji. Trzy tygodnie temu start w wyborach potwierdził Tomasz Matuszewski, dyrektor sanockiego MOSiR-u. Zamierza wystartować jako kandydat bezpartyjny, z komitetu „Łączy nas Sanok”. A we wtorek swój ponowny start w wyborach obwieścił Tadeusz Pióro. To obecny burmistrz i kandydat PiS.

Matuszewski kierował Ośrodkiem od 2015 roku, za jego kadencji powstało w mieście kilka ważnych inwestycji sportowych. M.in. rozpoczęła się budowa Centrum Rehabilitacji i Sportu za 40 mln zł, remont i przebudowa stadionu Wierchy za ponad 10 mln zł, odremontowano hotel „Dom Sportowca”.