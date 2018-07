1 ZDJĘCIE Budy Głogowskie. Od kilku tygodni na gminną działkę zwożone są odpady niewiadomego pochodzenia (CZYTELNIK)

- Fotosyntezy pani nie oszuka. Jak się robi odmulanie stawów, to zawsze trochę śmierdzi. Gniją glony, liście - tłumaczy mężczyzna, który zwozi tajemnicze materiały na gminną działkę w Budach Głogowskich. Mieszkańcy podejrzewają, że to niebezpieczne odpady. Gmina zaczęła to wyjaśniać.