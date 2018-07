- Ja jestem człowiek-szpital. Od dzieciństwa choruję na astmę, wozili mnie po różnych szpitalach. Po tym, jak zostałem dotkliwie pobity, przez kilka miesięcy leżałem sparaliżowany - opowiada 30-letni Michał Jucha.

Pochodzi z miejscowości Mirocin pod Przeworskiem, od 18. roku życia mieszka w Rzeszowie. Przed wypadkiem pracował jako barman, a dorabiał jako DJ. - Muzyka pomaga mi do dziś - mówi Michał.

Niczego nie pamięta

14 sierpnia 2016 roku miał się odbyć jego ślub z weselem na 200 osób. W dwudzieste ósme urodziny Michała. - Znaliśmy się od liceum, byliśmy w jednej paczce przyjaciół. Dobrze nam się układało, chciałem z nią spędzić resztę życia. Rok przed ślubem oświadczyłem się na wycieczce w Pradze. Podobno zabrałem ją na most św. Karola. W ogóle podobno dużo podróżowaliśmy razem - uśmiecha się chłopak.

Podobno - bo nie pamięta. Tak samo jak tego, co się wydarzyło dwa dni przed ślubem.

- Tego dnia pojechałem do Jarosławia do kolegi, który miał być moim świadkiem. Dopiero co wrócił z Norwegii, nie było go na moim wieczorze kawalerskim i postanowiliśmy zrobić sobie wypad we dwóch. Zjedliśmy, wypiliśmy, poszliśmy się pobawić - opowiada Michał.