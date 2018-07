Jeżowe to wieś na Podkarpaciu z kilkoma przysiółkami. Jeden z nich to Kameralne. Kilkadziesiąt domów, sklep spożywczy, podstawówka oraz kościół Świętego Jana Chrzciciela. Kameralne przecina droga wojewódzka. Tak ruchliwa, że przynajmniej po jednej stronie przydałby się chodnik.

Miejscowość dzieli też konflikt pomiędzy dyrekcją podstawówki a rodzicami czterech uczennic.

W domu Beaty Watras i jej męża, rodziców 13-letniej Oli spotykamy również państwa Lesiczków, rodziców 13-letniej Paulinki. Dziewczynki razem chodziły do jednej klasy w podstawówce w Kameralnem.

Stół w salonie obłożony dokumentami. Są tu pisma do podkarpackiego kuratora oświaty, wnioski po kontroli przeprowadzonej w szkole, listy do rzecznika praw dziecka, biskupa sandomierskiego, oraz pisma skierowane do Marka Kuchcińskiego, marszałka Sejmu. Jest też karta wypisu Oli ze szpitala z diagnozą mówiącą o schorzeniu na tle nerwowym. Kiedy pani Beata zatrzymuje się przy tym dokumencie, nie może powstrzymać łez. - W szkole były różne sytuacje, zwykle przymykało się na nie oko. Teraz wiem, że powinniśmy reagować już wcześniej - mówi Beata Watras.

Ksiądz wspiera tylko dyrektorkę

Wszystko zaczęło się 22 czerwca ubiegłego roku, na dzień przed końcem roku szkolnego. Ola wpadła zapłakana do domu, bo pani wychowawczyni poinformowała ją, Paulinkę i kilka innych osób w klasie, że będą mieć obniżone oceny z zachowania. Kiedy oceny potwierdziły się na świadectwach, rodzice obu dziewczynek i dwóch innych z klasy jeszcze w tym samym dniu napisali do dyrektorki szkoły Marii Łyko, prosząc o podanie powodów. Na odzew nie musieli długo czekać, ale nie takiego się spodziewali.

Dwa dni później podczas niedzielnej mszy, ojcowie dziewczynek: Franciszek Watras i Jan Lesiczka usłyszeli, jak ksiądz porównuje ich i pozostałych rodziców podpisanych pod pismem do dyrektorki, do zdrajców.

- Proboszcz podczas kazania mówił o rodzinie Ulmów i zaraz dodał, że wśród jego wiernych jest taka grupa osób, która chce zdradzić panią dyrektor. Porównał nas do policjanta, który wydał Ulmów na śmierć, a nasze działania określił jako szatańskie. Następnie kazał się modlić za panią dyrektor, o co zresztą prosi już podczas każdej wakacyjnej mszy - opowiada Jan Lesiczka.

Przypomnijmy - rodzina Ulmów z Markowej ukryła w swoim domu dwie żydowskie rodziny. Na skutek donosu złożonego przez granatowego policjanta 24 marca 1944 r. niemieccy żandarmi zamordowali Józefa i Wiktorię Ulmów oraz szóstkę ich dzieci.