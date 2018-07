– To jest fantastyczny, choć bardzo skromny człowiek – opowiada Zdzisław Gawlik, szef PO na Podkarpaciu.

– W trudnych czasach PRL i stanu wojennego zachowywał się bardzo przyzwoicie i nadal tak się zachowuje. Być może, gdyby nie wyszła na jaw historia z prokuratorem Piotrowiczem, wiele osób nie wiedziałoby, że jest ktoś taki jak Antoni Pikul. Ale jeśli ktoś z kogoś próbuje robić Konrada Wallenroda, gdy to jest nieprawda, to Pikul po raz kolejny powiedział „nie” kłamstwu. Gdy się spotkaliśmy, okazało się, że mamy wiele wspólnych poglądów. Platforma, Koalicja Demokratyczna muszą się otwierać na nowych ludzi, dlatego zaproponowałem panu Antoniemu, żeby był naszym kandydatem do sejmiku – tłumaczy.

Wybory samorządowe 2018: Koalicja Obywatelska chce Pikula

W ostatni poniedziałek PO, Nowoczesna i Krajowa Partia Emerytów i Rencistów ogłosiły powstanie Koalicji Obywatelskiej. Tu, na Podkarpaciu, jedynym województwie w kraju, gdzie w sejmiku rządzi PiS, jest PiS-owski marszałek województwa.