1 ZDJĘCIE Na festiwal przyszedł też Robert Biedroń, prezydent Słupska, który spotkał się wcześniej z mieszkańcami Rzeszowa. (GRZEGORZ BUKAŁA)

Podczas spotkań z ludźmi dochodzę do wniosku, że Polska wcale nie jest podzielona tak, jak to wskazują wyniki wyborów. Nie ma Polski "platformerskiej" czy "pisowskiej". W każdym zakątku są ludzie spragnieni prawdziwej demokracji. Spotkanie w Rzeszowie też to pokazało.