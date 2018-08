"Podstawowe zachowania podczas Mszy św." zostały opublikowane na stronie internetowej parafii i w ostatniej gazetce parafialnej.

Zasad jest więcej niż przykazań bożych i kościelnych razem wziętych. Na liście naliczyliśmy ich aż 16. Dotyczą wszystkich możliwych zachowań, o jakich możemy choćby tylko pomyśleć w kościele: od kaszlu i kichania, przez stukanie obcasami, używanie komórki, witanie znajomych i trzymanie kogoś za rękę, aż po… egoistyczne chłodzenie się wiaterkiem.

Ich autor zaleca, by przychodząc do kościoła, nie rozmawiać nie tylko podczas mszy, ale też przed jej rozpoczęciem i po zakończeniu. Kościół porównuje do sali koncertowej: „Gdy wielki artysta wykonuje właśnie jeden z utworów Chopina słuchacze powstrzymują się od wydawania wszelkich dźwięków. Zasada absolutnej ciszy w równym stopniu obowiązuje w świątyni”.

Kaszlesz? Jak najszybciej wyjdź z kościoła