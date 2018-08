„Zrównoważona gospodarka leśna? Zobaczcie, jak Lasy Państwowe za ponad milion złotych przygotowują wyrąb Otrytu – jednego z najpiękniejszych i najbardziej znanych pasm Bieszczadów!” – zachęcają do obejrzenia na swoim profilu przedstawiciele Inicjatywy Dzikie Karpaty, ruchu obywatelskiego, który chce chronić Puszczę Karpacką. To kolejna grupa ludzi, którzy zapowiadają, że będą nagłaśniać prowadzoną przez Lasy Państwowe gospodarkę leśną. Na filmiku pokazana jest droga, która wygląda jak asfaltowa. Narrator mówi, że ma 7 m szerokości.

Asfaltowa autostrada do składnicy martwego drewna

Według niego dwa lata temu była to ścieżka, którą szło się z Chmiela na Otryt. – A teraz jest to autostrada, którą Lasy Państwowe wybudowały po to, żeby na górze można było stworzyć składnicę martwego drewna – mówi narrator. Ekolog zmierzył krokami plac i wyszło mu, że ma powierzchnię 1 tys. m kw. Wyjaśnia, że drogę i plac zbudowano po to, żeby ścięte drzewa można było zwieźć, załadować na tiry i żeby te tiry mogły się po tej drodze wygodnie mijać. Budowa tej drogi miała kosztować ponad milion złotych.