26 września do Sądu Okręgowego w Rzeszowie wpłynął list Centralnego Sądu Śledczego w Madrycie w sprawie obywatela Hiszpanii, który jest w Polsce podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzającej VAT. Grupa wyłudziła ponad 200 mln zł.

Czy w Polsce są niezawisłe sądy?

Prowadząca śledztwo Prokuratura Regionalna chce mu przedstawić zarzuty. Ponieważ Juana Manuela Munoza Garci nie ma w Polsce, w styczniu tego roku sędzia Bożena Przysada wysłała za nim Europejski Nakaz Aresztowania.

Teraz sąd hiszpański chce ustalić, czy podejrzany będzie miał w Polsce zagwarantowane prawo do rozpoznania sprawy przez niezawisły sąd, do obrony, do sprawiedliwego i jawnego rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie.

Sędzia Bożena Przysada odpowiada Hiszpanom

Odpowiedź dla Hiszpanów przygotowała sędzia Bożena Przysada. Stwierdziła, że sąd podjął decyzję o ENA samodzielnie, bez jakiegokolwiek udziału osób trzecich czy innego organu. „Żaden organ tak sądowy, jak i pozasądowy nie ma bezpośredniego wpływu na podejmowane przez sędziego w danej sprawie decyzje” – napisała sędzia.