Artur Stanisław Hippe kandyduje do Rady Miasta Rzeszowa z ramienia Kongresu Nowej Prawicy. Jest jedynką na liście w okręgu nr 4, jego hasło brzmi "Słowność, Uczciwość, Przyzwoitość". To jego pierwszy start w wyborach. Ale dla części mieszkańców jest już znaną postacią w mieście. Hippe bardzo często pojawia się na masowych wydarzeniach w Rzeszowie. Jest na koncertach, manifestacjach, juwenaliach. – Przeważnie kręci się z kamerą i robi zdjęcia, głównie młodym dziewczynom – mówi anonimowo „Wyborczej” jeden z mieszkańców. – Potrafił podejść do mojej znajomej i spytać na głos, dlaczego już nie chodzi w takich krótkich spódniczkach – mówi dalej nasz informator.

Wrzuca zdjęcia małych dziewczynek

Na profilu na Instagramie u Artura Hippe niegdyś można było znaleźć zdjęcia przypadkowo spotkanych dziewczynek. Hippe robił im zdjęcia, gdy te szły kilka metrów przed nim, później wrzucał to do sieci. Zamieszczał tam też kontrowersyjne cytaty, np. „Kobiety są przeznaczone głównie do zaspokajania żądzy mężczyzn” – czyli cytat ze św. Jana Chryzostoma. Dalej: „Wartość kobiety polega na jej zdolnościach rozrodczych i możliwości wykorzystania do prac domowych" i "Dziewczynki powstają z uszkodzonego nasienia lub też w następstwie wilgotnych wiatrów" - obydwa cytaty pochodzą od św. Tomasza z Akwinu.