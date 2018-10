1 ZDJĘCIE Jednym z prelegentów będzie bp Jan Wątroba (PATRYK OGORZAŁEK)

Jan Wątroba, biskup rzeszowski, podpisał dekret w sprawie byłego proboszcza z Małej. Hierarcha odstępuje od wymierzenia dodatkowej kary kanonicznej księdzu skazanemu za molestowanie nieletniej. Przywraca go do pracy duszpasterskiej. - Polski Kościół dużo i pięknie mówi o dzieciach, a jak przychodzi co do czego, składa je na ołtarzu swojego wizerunku - mówi Artur Nowak, prawnik związany z fundacją "Nie lękajcie się"