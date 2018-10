6 października tego roku w wywiadzie udzielonym internetowej telewizji TV podkarpacka Janusz Hamryszczak obiecywał, że jak wygra wybory prezydenta Przemyśla, zajmie się poprawą estetyki miasta. Zabytkowe centrum Przemyśla szpecą reklamy i nieestetyczne szyldy. – Myślimy o estetyce. Miasto musi być ładne – mówił w wywiadzie Hamryszczak.

Wybory samorządowe 2018. Kamienice chronione prawem. A tu taki wkręt

Tymczasem kilka dni później na zabytkowej kamienicy przy ul. Kazimierza Wielkiego 2 zawisł duży baner promujący Hamryszczaka. Nie dość, że szpeci elewację, to został do niej przymocowany wielkimi wkrętami. Zabudowa całej ul. Kazimierza Wielkiego – a więc też kamienica nr 2 – jest chroniona wpisem w rejestrze zabytków woj. podkarpackiego.

Temat nagłośniło stowarzyszenie Forum Rozwoju Przemyśla. To organizacja pozarządowa, apolityczna, która działa m.in. w celu ochrony zabytków Przemyśla i rozwoju turystyki. – Przemyskie zabytki są rozpoznawalne w całej Polsce. Turyści zachwycają się tutejszą architekturą. A teraz piękne budynki są przysłonięte banerami wyborczymi. Źle to wpływa na wizerunek Przemyśla – mówi Grzegorz Kość z Forum. – Nawet jeśli po wyborach ślady po wwierceniach zostaną zalepione, to i tak to wpłynie na uszkodzenie zabytkowych obiektów. Nie może być tak, że secesyjne kamienice przypominają słup ogłoszeniowy – dodaje.