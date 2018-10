2 lutego 2015 roku święto Matki Boskiej Gromnicznej wypadło w poniedziałek. 63-letnia Stanisława R. szykowała się do kościoła na przedpołudniowe nabożeństwo. Miała iść na nie z rodziną syna. Wcześniej nastawiła pranie, zaczęła przygotowywać obiad. Spokojnie, bez pośpiechu. To był jej pierwszy dzień na emeryturze. W piątek oficjalnie pożegnała się z pracą w Banku Spółdzielczym. Miała 63 lata, w banku przepracowała ponad 30 lat.

W poniedziałek około godziny 9 zadzwonił telefon stacjonarny. Dzwonili z banku, z oddziału w Markowej do pani Stanisławy. Nikogo z domowników taki telefon nie zdziwił. Przez lata jej pracy w punkcie kasowym banku w Husowie wiele razy dzwoniono do domu. Wnuczek zaniósł babci do pokoju przenośną słuchawkę. Po tej rozmowie pani Stanisława powiedziała do rodziny: – Rozbolała mnie głowa. Idźcie do kościoła sami, ja pójdę po południu.