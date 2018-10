20 października 2017 roku. Około godz. 15 do galerii Vivo! przy ul. Chopina, największego centrum handlowego w Stalowej Woli, wchodzi Konrad K. Nie rzuca się w oczy. Wygląda na spokojnego. W końcu zaczyna biec. Wyjmuje dwa noże i atakuje nimi na oślep przypadkowe osoby. Świadkowie zdarzenia powiedzą potem, że mężczyzna przez cały czas był uśmiechnięty. - Tak jakby sprawiało mu przyjemność to, co robił - mówili. A prokuratorzy, którzy obejrzeli nagranie z monitoringu galerii, użyją sformułowania "krwawy rajd".

Konrad K. ranił dziewięć osób. Jedna z nich nie przeżyła.

W galerii życie się toczy dalej

Czy rok po tej tragedii w Stalowej Woli wciąż się ją wspomina? - Coraz rzadziej. Ale podejrzewam, że niektórym, gdy idą do galerii, może przejść przez myśl, że to się tu wydarzyło. Ja tak mam.

Za każdym razem, jak wchodzę tym wejściem do galerii, myślę o tym, że pół godziny przed tym atakiem moja żona była w tym miejscu. Mogło ją spotkać to samo, co jedną z tych ofiar – mówi pan Tomasz, mieszkaniec Stalowej Woli.