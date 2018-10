Umowa na modernizację zabytkowego dworca została podpisana 17 października. Wykonawcą prac będzie konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „Krospol” (lider) oraz Europel (partner). Plac budowy przekazano 19 października.

- Właściwe prace jeszcze się nie rozpoczęły, ale ze względu na konieczność wygrodzenia części placu przed dworcem, postój taksówek został przeniesiony tymczasowo na parking przy budynku poczty od strony dworca autobusowego – słyszymy w sekretariacie Urzędu Miasta Krosna.

Za 19 mln zł odrestaurują ruinę

Teraz budynek dworcowy w Krośnie wygląda fatalnie. Jest zrujnowany, grozi zawaleniem. Odkąd miasto dostało go za darmo od PKP, szukało pomysłu na to, jak go wykorzystać. Padł pomysł na Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej, przy jednoczesnym zachowaniu funkcji dworcowej.

- Obiekt będzie miejscem spotkań z kulturą ludową i tradycyjną. Będzie to miejsce dla kreatywnych mieszkańców Krosna, przyległych gmin i turystów, począwszy od dzieci po seniorów, w którym każdy będzie miał możliwość wymienić się swoimi pomysłami, nauczyć się czegoś od „mistrzów” w dziedzinie sztuki, tradycji i muzyki ludowej – czytamy na stronie Urzędu Miasta Krosna.