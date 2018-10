1 ZDJĘCIE Marma Polskie Folie, zakład w Kańczudze (ARCHIWUM MARMA)

Gdy z opakowania wody mineralnej zaczną do nas w ciemności świecić oczy kota, to oznacza, że etykieta została wyprodukowana w zakładzie należącym do grupy kapitałowej Marma Polskie Folie. Ta podkarpacka firma została uznana przez londyńską giełdę papierów wartościowych za jedną z tysiąca firm inspirujących europejską gospodarkę. Istniejąca od 1991 r. Marma Polskie Folie może być symbolem przemian, które dokonały się w Polsce w ostatnich 30 latach.