W niedzielę przed południem w jednym ze sklepów Galerii Rzeszów doszło do zerwania sufitu podwieszanego. W sklepie „Szachownica” na I piętrze galerii było wtedy około 50 osób, rannych zostało dziesięć z nich. Sześć zostało odwiezionych do szpitala, jedną zaopatrzono na miejscu. - Jak ustalili policjanci trzy inne poszkodowane osoby zgłosiły się do szpitala dopiero w niedzielę wieczorem. Jedna spośród 10 poszkodowanych osób pozostała w szpitalu, pozostałe opuściły szpital tego samego dnia, w tym jedna na własne życzenie - informuje Adam Szeląg, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie. Poszkodowani to 16-latka, 17-letni chłopak oraz osoby dorosłe: sześć kobiet oraz dwóch mężczyzn w wieku 25-56 lat. Są to mieszkańcy Rzeszowa oraz powiatów: lubaczowskiego i leskiego. Jak informuje Adam Szeląg - w niedzielę po południu przez kilka godzin trwały oględziny sklepu przez biegłego z zakresu budownictwa.