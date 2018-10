Alpaki, które trafią do Stalowej Woli, są jeszcze bardzo małe, wciąż karmione mlekiem. Na Podkarpacie przyjadą najwcześniej w lutym przyszłego roku. Do tej pory podrosną i zdążą oswoić się z ludźmi. Tymczasem do końca roku gotowy będzie budynek inwentarski przy szkole, w którym zamieszkają zwierzęta. - Właśnie ogłosiliśmy przetarg na budowę. Liczymy na to, że budynek będzie gotowy do końca tego roku - mówi Iwona Gałczyńska.

Zanim alpaki zamieszkają przy szkole, kilku nauczycieli będzie musiało przejść specjalistyczne szkolenie. - Wyznaczyłam do tego trzech nauczycieli, ja sama także przejdę ten kurs. Zamierzamy też zatrudnić osobę do opieki nad zwierzętami - dodaje dyrektorka SP nr 4.

Alpakoterapia dla dzieci z autyzmem

Zwierzęta posłużą do terapii z dziećmi autystycznymi i z zaburzeniami emocjonalnymi. - Mamy w szkole takich uczniów. Ich rodzicom spodobał się mój pomysł na alpakoterapię. Zwłaszcza że w wielu szkołach ona się sprawdza - uważa Iwona Gałczyńska. - Zarówno rodziców, jak i dzieci powoli do tego przygotowujemy - mówi dyrektorka szkoły.