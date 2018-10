W sklepie "Szachownica" sufit oberwał się w niedzielę przed południem. W tym czasie w sklepie przebywało 50 osób, rannych zostało 10 z nich. Sześć odwieziono do szpitala, jedną zaopatrzono na miejscu. Jak ustalili policjanci, trzy inne poszkodowane osoby zgłosiły się do szpitala jeszcze w niedzielę wieczorem. Jedna spośród 10 poszkodowanych osób pozostała w szpitalu, pozostałe opuściły szpital tego samego dnia. Wśród poszkodowanych znalazło się dwoje nastolatków: 16-latka i 17-latek oraz osoby dorosłe: sześć kobiet oraz dwóch mężczyzn w wieku 25-56 lat. Są to mieszkańcy Rzeszowa oraz powiatów: lubaczowskiego i leskiego.

Była inspekcja

W poniedziałek rano Galeria Rzeszów została otwarta dla klientów, ale ok. godz. 11 została znowu zamknięta aż do godz. 15. Testowano automatyczne systemy działające w galerii, które zostały częściowo zniszczone przez spadający sufit. Prowadzona była także inspekcja powiatowego inspektora nadzoru budowlanego na miejscu awarii budowlanej w salonie "Szachownica". Do czasu ustalenia przyczyny zdarzenia przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego oraz usunięcia jego skutków salon ma zostać zamknięty.