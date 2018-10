Województwem podkarpackim od 2013 roku niepodzielnie rządzi Prawo i Sprawiedliwość, które ma większość w sejmiku i opanowany zarząd z marszałkiem na czele. To do ostatnich wyborów był jedyny taki region w kraju. Posiedzenia zarządu odbywają się zwykle we wtorki w siedzibie urzędu marszałkowskiego. W tym tygodniu będzie inaczej.

Marszałek województwa: Popieramy Janusza Hamryszczaka

Posiedzenie zarządu będzie w środę 31 października, w... przemyskim magistracie. „Posiedzenie będzie w całości poświęcone sprawom rozwoju Przemyśla i powiatu przemyskiego” – czytamy w zaproszeniu. Po posiedzeniu będzie briefing prasowy, w którym wezmą udział nie tylko członkowie zarządu, ale też obecny prezydent Robert Choma i jego zastępca Janusz Hamryszczak.

Janusz Hamryszczak to kandydat PiS na prezydenta Przemyśla. Choma jako lider lokalnego stowarzyszenia Regia Civitas go wspiera.

W drugiej turze w Przemyślu spotkają się Wojciech Bakun z Kukiz’15 oraz właśnie Janusz Hamryszczak z PiS. W pierwszej startowało czterech kandydatów, najlepszy wynik miał Bakun, na którego zagłosowało 9 996 wyborców. Drugie miejsce zajął Hamryszczak z 6 363 głosami. Minimalnie wyprzedził kandydata Koalicji Obywatelskiej - na Wojciecha Błachowicza zagłosowało 6 062 wyborców. Czwarty, kandydat SLD Tomasz Kulawik zebrał 1 670 głosów.