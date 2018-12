Roksana posłuchała tych rad. Jako 12-letnia dziewczynka wzięła udział w telewizyjnym programie „The Voice Kids", dziecięcej wersji „The Voice of Poland". Jej głos zachwycił widzów. Zaśpiewała „Halo” Beyoncé, Dawid Kwiatkowski z wrażenia przewrócił się na podłogę, pozostali jurorzy – w tym Edyta Górniak bili jej brawa na stojąco. Górniak podeszła do Roksany, żeby jej dotknąć: „Myślałam, że ty jesteś nieprawdziwa. Beyoncé w twoim wieku na pewno nie miała takiego głosu” – komentowała.

Kariera nabrała rozpędu

Roksanę – wówczas skromną 12-latkę z nieśmiałym uśmiechem i aparatem na zębach – pokochali nie tylko jurorzy, także widzowie. W finale programu zaśpiewała piosenkę pt. „Żyj”, którą skomponował specjalnie dla niej Juliusz Kamil – kompozytor, wokalista, finalista „The Voice of Poland". Wypatrzył Roksanę na konkursie piosenki Majki Jeżowskiej, na którym znalazł się przypadkiem. Od razu zaproponował jej współpracę. Teledysk do „Żyj” został obejrzany już ponad dziewięć milionów razy.

Program „The Voice Kids” Roksana wygrała. Dostała kontrakt płytowy z Universal Music Polska oraz czek o wartości 40 tys. zł.

Kariera 13-letniej Roksany nabrała rozpędu, gdy rok później TVP wytypowała ją do reprezentowania Polski w dziecięcym finale Eurowizji. Konkurs odbył się w ostatnią niedzielę w Mińsku. Roksana zaśpiewała tam autorską piosenkę „Anyone I want to be” i tym razem zachwyciła widzów w całej Europie i Australii, którzy oddali na nią 1 283 921 głosów.