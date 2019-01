Miasto w 2018 roku kupowało autobusy w dwóch turach. W pierwszej 40 pojazdów – dziesięć 12-metrowych, z silnikami diesla i 30 18-metrowych przegubowców, także na olej napędowy. 12-metrowe pojazdy dostarczył sanocki Autosan, przegubowce firma Solaris. Ukoronowaniem ubiegłorocznych zakupów miały być pierwsze w stolicy Podkarpacia autobusy elektryczne. – Rzeszów stawia na ekologię. Kupujemy elektryczne autobusy, ale też auta osobowe dla potrzeb urzędu miasta, inwestujemy w systemy fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej, na dworcu – wylicza Tadeusz Ferenc, prezydent Rzeszowa.

Miały wyjechać do końca 2018 roku

Przetarg na dziesięć elektryków wygrał Solaris, który pojazdy i infrastrukturę (m.in. stacje ładowania) wycenił na ok. 30,2 mln zł. Pierwsze elektryki przyjechały w październiku. Trafiły do bazy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego przy ul. Lubelskiej. Tam Solaris miał wybudować dziesięć stanowisk do ładowania. – Miało ich powstać tyle, ile kupiliśmy autobusów. I firma z tej części zadania wywiązała się – mówi Anna Kowalska, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie. Teraz w bazie przy Lubelskiej stoi już komplet „elektryków”.