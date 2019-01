Zmora naszych czasów to smog. Przyczyną jego powstawania są źródła niskiej emisji, które wysyłają do powietrza groźne pyły PM10 i PM2,5, ale także dioksyny i benzoapiren. Głównym źródłem niskiej emisji są piece na paliwo stałe. Przede wszystkim przydomowe kotłownie. Winowajcami są też samochody z silnikami spalinowymi. Odpowiadają za około 37 proc. emisji pyłu PM10. Piece emitują około 53 proc. PM10. Diametralnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku niezwykle szkodliwego benzoapirenu. Tu 89 proc. emisji pochodzi z pieców, a 9 proc. z samochodów.

46 tysięcy zgonów w Polsce

Statystyki są straszne dla Polski. Na 100 europejskich miast o najgorszej jakości powietrza aż 45 to miasta polskie. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Europejska Agencja Środowiska utrzymują, że skażone powietrze odpowiada na świecie za około 7 milionów przedwczesnych zgonów rocznie. Liczba zgonów spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza w Polsce jest szacowana na około 46 tysięcy rocznie. Z raportu NIK wynika, że średnie stężenie niebezpiecznych pyłów w powietrzu w Polsce w skali roku jest blisko dwukrotnie wyższe od dopuszczalnego. Oczywiście zdecydowanie rośnie w okresach grzewczych, co potwierdza tezę, że przyczyną złej jakości powietrza są kotłownie na paliwo stałe.