To kolejny sygnał od Czytelnika, dotyczący kupowania biletów autobusowych w Rzeszowie za pośrednictwem aplikacji w telefonie.

Pani Monika mieszka na Przybyszówce. Na co dzień jeździ samochodem, jest kierowcą rajdowym, ale z powodu poważnej awarii auta zmuszona jest przesiąść się na pewien czas do autobusu. Feralnej niedzieli, kiedy wybrała się do miasta, dopadł ją kolejny pech. - Nigdy nie miewam gotówki przy sobie. Jestem człowiekiem nowoczesnym, „plastikowym" - korzystam z kart płatniczych. Dzień wcześniej telefon tak mi szwankował, że przywróciłam go do ustawień fabrycznych. Dopiero w autobusie zorientowałam się, że nie mam aplikacji do płatności mobilnych SkyCash. Gotówki nie miałam, nie przewidziałam takiej sytuacji. Natychmiast rozpoczęłam proces pobrania aplikacji. W tym czasie dojechaliśmy do drugiego przystanku. Okej, aplikacja się ściągnęła, zaczęłam się logować i wtedy usłyszałam przez głośniki w autobusie „przygotuj bilety do kontroli". Wciąż myślałam, że zdążę. Wystarczyłoby, żeby w kolejce przede mną była chociaż jedna kontrolowana osoba, bo brakło mi 20 sekund, żeby doklikać! Ale od razu podszedł do mnie kontroler, prosząc bilet. Poprosiłam o sekundę, ale kontroler nie pozwolił dokończyć transakcji. Na nic zdało się moje tłumaczenie sytuacji. Kobieta nie chciała ze mną rozmawiać, nie zwracała w ogóle na mnie uwagi. Pytałam, dlaczego nie odpowiada, czy nie rozumie, że to nie było umyślne? „Podpis, podpis!" - powtarzała tylko podsuwając mandat. Wyszłam z autobusu wściekła - relacjonuje sytuację pani Monika. - Licząc na zrozumienie u władz ZTM, poszłam na spotkanie z jednym z kierowników. W tym celu zwolniłam się z pracy. Tłumacząc mu sytuację, dostałam zapewnienie, że kierownik mi pomoże - opowiada dalej. Złożyła podanie o umorzenie mandatu, ale zostało rozpatrzone negatywnie.