– Kilka dni temu dostałem pismo z Urzędu Miasta Rzeszowa, z którego dowiedziałem się, że nie mieszkam już przy ul. Krakowskiej, a ks. Józefa Czyża – opowiada jeden z mieszkańców tej ulicy. – Musimy wymienić dokumenty, mamy 30 dni na wymianę tabliczek na domach. Nic o tym nie wiedzieliśmy. Pytałem sąsiadów, też są zaskoczeni – mówi mężczyzna.

Problemy z numeracją

Z dnia na dzień postawiono słup z tabliczka z nową nazwą. Ul. ks. Czyża do niedawna była jedną z bocznych uliczek głównej ul. Krakowskiej. Niegdyś stało tu kilka domów, ale w ciągu ostatnich lat przybyło szeregówek, wybudowano jeden niski blok. Zrobiły się problemy z numeracją kolejnych budynków. Do oznaczeń cyfrowych dodaje się kolejne literowe. I tak są tu numery np. 100 D, 100 E, 102 B. W budowie są kolejne szeregówki. – Rozumiem, że są podstawy do zmiany nazwy naszej ulicy. Ale ktoś powinien to konsultować z nami. A my nie mieliśmy żadnych informacji na ten temat – mówią mieszkańcy.