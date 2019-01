Na jednej z facebookowych grup miłośników zwierząt powstała dyskusja na temat papugarni. Głównym zarzutem miłośników zwierząt jest komercjalizacja takich miejsc. Papugarnie powstają w większych miastach: w Warszawie, Krakowie, Poznaniu czy Łodzi, od roku działa też w Rzeszowie.

Prozwierzęcy aktywiści martwią się, że w takich ptaki nie mają tam zagwarantowanej wolności, służą za zabawki i eksponaty do oglądania. „Papugi są bardzo wrażliwymi ptakami, liczba ludzi, krzyk dzieci (…) to nie jest dla nich dobre” – pisze jeden z internautów. „Prymitywna rozrywka kosztem pięknych zwierząt, zniewolonych i głodzonych dla bezmyślnej radości ludzi z kontaktu z nimi” – napisał kolejny internauta.

Miło patrzeć jak papugi przylatują na czułości

Rzeszowska „Papugarnia” działa od września ubiegłego roku. Ci, którzy tam byli chwalą to miejsce. – Papugi same lgną do człowieka, ale tylko wtedy, kiedy mają na to ochotę. Siadają na ramieniu, wtulają się, a kiedy chcą odpocząć to uciekają na wysoko zawieszone liny. Widać też, że pracownicy papugarni są bardzo zżyci z ptakami, aż miło popatrzeć jak papugi same przylatują do swoich opiekunów na czułości – mówi Magda, która miała okazję odwiedzić rzeszowską papugarnię. – Sama mam papugę i widzę po zachowaniu ptaków w papugarni, że one tam nie cierpią, mają lśniące, kolorowe, zdrowe pióra, są ciekawskie, czasami nawet aż nachalne, widać też, że są zadbane – dodaje.