Ulica Hetmańska w Rzeszowie ma 1,7 tys. m długości. Ograniczona jest z obu stron strategicznymi miejskimi skrzyżowaniami. Od strony północnej to pl. Śreniawitów, od południowej – skrzyżowanie z al. Powstańców Warszawy. Oba w godzinach szczytu są sparaliżowane z powodu ogromnej liczby samochodów. – Dziennie przez pl. Śreniawitów przejeżdża ok. 40 tys. samochodów, a przez skrzyżowanie Hetmańskiej z Powstańców Warszawy – ok. 50 tys. – informuje Maciej Chłodnicki, rzecznik prezydenta Rzeszowa.

Badania natężenia ruchu są prowadzone przez Miejski Zarząd Dróg. – Mamy monitoring i możemy policzyć co do jednego przejeżdżające samochody – zapewnia Chłodnicki. Nie potrafi jednak powiedzieć, jak liczba samochodów rozkłada się na pory dnia. – Nie mamy danych, ile samochodów kumuluje się na tych skrzyżowaniach w godzinach szczytu – mówi.

W godzinach szczytu zakorkowana jest cała ul. Hetmańska, bo auta mają problemy z włączeniem się do ruchu. Autobusy komunikacji miejskiej notują tu nawet kilkunastominutowe opóźnienia (np. linia 34).