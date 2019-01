– Książkę chce pani napisać? – Wojciech Bakun z Kukiz’15, nowy prezydent Przemyśla trochę żartuje gdy proszę o rozmowę na temat finansów Przemyśla. Ale tak naprawdę do śmiechu mu nie jest. Zaznacza, że w kampanii wiedział o zadłużeniu miasta. No, ale co innego rytm i barwy kampanii, kiedy zapuszczone miejskie finanse można nawet wykorzystać, można powiedzieć: „patrzcie, do czego doprowadziły dotychczasowe rządy”, a co innego szara, powyborcza rzeczywistość, kiedy trzeba ten skarbiec chronić, by nie zobaczyć jego dna.

Jak PiS utracił miasto nad Sanem

Przemyski ratusz po 16 latach zmienił gospodarza. Cztery kadencje należały do prezydenta Roberta Chomy, którego polityczne ścieżki choć kręte, zawsze były związane z ruchami prawicowymi i albo pokrywały się ze śladem PiS, albo szły równolegle. W 2002 roku kandydował, z powodzeniem, na prezydenta z ramienia prawicowego komitetu Przemyśl Razem. Cztery lata potem był już kandydatem komitetu PiS. W 2010 roku startował samodzielnie, bo z Prawem i Sprawiedliwością formalnie się rozstał. Rozstanie było burzliwe, w tle były teczki IPN, ale to nie stanęło na przeszkodzie, by po kolejnych wyborach w 2014 roku jego samorządowe stronnictwo Regia Civitas zawiązało czteroletnią koalicję z PiS w radzie miejskiej. Jego najważniejszym zastępcą został Janusz Hamryszczak, ważny polityk PiS, doktor ekonomii, były dyrektor szpitala, nauczyciel akademicki. W radzie miejskiej PiS miał zdecydowaną przewagę i tak naprawdę to ta opcja rządziła miastem. Dość powiedzieć, że w 23-osobowej radzie PiS miał aż 10 szabel, a Regia Civitas cztery. Sześć należało do PO, a trzy do lewicy.