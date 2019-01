W latach 90. STS Sanok był drużyną, która wchodziła na najwyższy poziom rozgrywek hokejowych w Polsce. Po latach gry pod szyldem Stali Sanok zdecydowano się przekazać sekcję hokejową ZKS Stali Sanok nowemu tworowi, który formalnie powstał 26 marca 1991 roku i nosił nazwę Sanockie Towarzystwo Sportowe. Od tego czasu hokej w Sanoku wszedł na dużo wyższy poziom, a STS Sanok nieprzerwanie do 1999 roku występował w I lidze.

Jedną z głównych postaci tego zespołu był Piotr Milan. Urodził się 24 sierpnia 1971 w Sanoku. Naukę gry w hokeja rozpoczął już w wieku 10 lat, a jego pierwszym trenerem był Tadeusza Garba – były hokeista i współautor największego do tamtej pory sukcesu sanockiego hokeja, czyli awansu do I ligi z połowy lat 70. Garba znany był z dobrego oka do talentów i takowy zauważył właśnie u młodego Milana, który już w wieku 16 lat zadebiutował w seniorskiej drużynie Stali Sanok.