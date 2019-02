Co to jest backmasking? To wykorzystywana głównie w muzyce metoda ukrywania wiadomości, możliwej do odczytania tylko przy wstecznym przesłuchaniu utworu.

O takiej właśnie zaszyfrowanej w popularnym przeboju Dawida Podsiadło wiadomości poinformował na YouTubie jeden z vlogerów, Simon Losik.

'Nie ma fal', czyli 'I'm in love"?

To nie pierwszy jego zdaniem przypadek, kiedy znany piosenkarz zastosował backmasking. Ukryty przekaz odnalazł wcześniej w piosence "Nie ma fal", w której - jeśli posłuchać od tyłu - da się usłyszeć słowa: „fall in love” („zakochaj się”) albo „love I’m in love” (jestem zakochany).

Tym razem ukrytą informację odnalazł w piosence 'Małomiasteczkowy" i dotyczy ona Bieszczadów.

Dawid Podsiadło: 'Szanuj zieleń'. Bo 'lasy dają moc'?

Tą frazę można usłyszeć wyłącznie podczas słuchania utworu od tyłu i - zdaniem vlogera - brzmi ona "Hej, Bieszczady dają moc. Lasy, Bieszczady dają moc".