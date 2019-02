Zarzecze to mała miejscowość w gminie Boguchwała, ledwie 10 km od Rzeszowa. Mieszka tu ok. 700 mieszkańców. Rocznie rodzi się 3-4 dzieci. Kiedy dorosną do wieku szkolnego, są dowożone przez rodziców do szkół w Rzeszowie, albo przez gminę do Lutoryża, do szkoły oddalonej o 2 km. Z wyboru rodziców, bo szkoła w Zarzeczu co roku prowadzi nabór, tyle że nie ma do niej chętnych.

Po co komu szkoła bez uczniów?

Szkoła w Zarzeczu to parterowy budynek, z wysokim użytkowym poddaszem. Istnieje ponad 100 lat, od 1910 roku.

Jest tu osiem niewielkich sal lekcyjnych, w sam raz dla kilkunastoosobowych klas. Dwie zajmuje przedszkole, pozostałe stoją puste. Parter jest ogrzewany dla przedszkolaków, na piętrze kaloryfery są skręcone, by nie generować niepotrzebnych kosztów.

Gmina chciała zlikwidować szkołę, ale opór mieszkańców był duży. – Na zebrania przychodzili głównie ci starsi. Argumentowali: "Za Niemców szkoły nam nie zlikwidowali, to i teraz nie pozwolimy". Przychodzą też tacy, którzy pracowali przy jej rozbudowie, wozili cegły w taczkach. Dziś nie wyobrażają sobie, by miała przestać istnieć – mówi Wiesław Kąkol, burmistrz Boguchwały. Twierdzi, że koszt utrzymania szkoły nie jest aż tak wielki, by gmina nie mogła sobie pozwolić na jej utrzymanie. – My jesteśmy dla społeczeństwa, nie chcemy robić nic przeciwko mieszkańcom – mówi.