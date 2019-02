Piotr Pastyrzak nie może pogodzić się z tym, co spotkało jego 63-letniego ojca. W ostrych słowach ocenia zachowanie i działania lekarzy z SOR w Sanoku i Lesku. Zadaje pytanie: "Czy musiało dojść do tragedii?" Ma nadzieję, że odpowiedzi na to pytanie dostarczy postępowanie prokuratorskie. W poniedziałek złożył doniesienie w Prokuraturze Rejonowej w Krośnie.

USG i leki przeciwbólowe. I wypis do domu

W sobotę jego ojciec Tadeusz Pastyrzak uskarżał się na bardzo silne bóle brzucha. - Wezwaliśmy karetkę pogotowia.Tata trafił na Szpitalny Oddział Ratunkowy w szpitalu w Sanoku. Wykonano mu podstawowe badania i kazano czekać. Tata zwijał się z bólu, więc poinformowałem o tym pielęgniarkę. Nie mogłem z nim być, bo wyproszono mnie z SOR-u – relacjonuje Piotr Pastyrzak. Gdy przyszedł po około 50 minutach, ojciec nadal zwijał się z bólu. – Cały się telepał, nie mógł oddać moczu. Zapytałem pielęgniarkę, co się dzieje. Okazało się, że lekarz nie został poinformowany o stanie ojca. Dopiero gdy zrobiłem awanturę, wezwano chirurga – mówi Pastyrzak.