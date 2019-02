W oknach nie paliły się czerwone lampki, nie było neonów typu „Przystanek Alaska”. To było zwykłe mieszkanie w bloku lub kamienicy. Nietypowe było tylko to, że w mieszkaniach kwitło bardzo bogate życie towarzyskie. Codziennie odwiedzało je wielu gości. Niektórzy bywali dość głośni. Zdarzało się, że przez pomyłkę pukali do niewłaściwych drzwi. Wtedy sąsiedzi orientowali się, że za ścianą działa agencja towarzyska, tzw. mieszkaniówka lub domówka. W niektórych z tych lokali prostytutki mieszkały na stałe. Do innych przychodziły tylko do pracy.

– Śledztwo w tej sprawie zaczęło się od sygnałów, że w Rzeszowie pojawiły się takie agencje towarzyskie. Policjanci z rzeszowskiego zarządu CBŚP zajęli się tą sprawą i okazało się, że mamy do czynienia ze zorganizowaną grupą przestępczą, a śledztwo ma wiele wątków – mówi kom. Iwona Jurkiewicz, rzecznik prasowy komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji.