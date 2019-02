Park przy ul. Rycerskiej w Rzeszowie, w sąsiedztwie Szpitala Miejskiego i płucnego długo czekał na swoje „pięć minut”. Kiedyś otoczony murem był dostępny tylko dla nielicznych. W 2010 roku prezydent Tadeusz Ferenc porozumiał się z marszałkiem województwa w sprawie tego ponad hektarowego terenu i park w formie darowizny został przekazany miastu. – Ten park powinien służyć wszystkim, powinien być ogólnodostępny, a nie zamknięty za murem – mówił prezydent Ferenc. Jego pierwszą decyzją było wyburzenie sypiącego się ceglanego ogrodzenia. Teren posprzątano, ustawiono kosze na śmieci, posadzono drzewa i krzewy. Konserwator zabytków zgodził się na wycinkę starych i chorych drzew. Wybudowano też jedną nową ścieżkę.

Ekipa wchodzi i wychodzi

Była to jednak kropla w morzu potrzeb. Stan alejek pozostawiał wiele do życzenia, w centralnej części parku straszył stary zbiornik z wodą otoczony zardzewiałą siatką. Miasto, choć opracowało dokumentację rewitalizacji parku, która zakładała m.in. budowę dwóch fontann, długo zwlekało z rozpoczęciem prac. – Szukamy zewnętrznych pieniędzy na odnowę zielonych terenów – mówił prezydent Ferenc. Tych nie udało się jednak zdobyć ani z programów unijnych, ani z kasy państwa. W końcu w ubiegłym roku w ratuszu zapadła decyzja, że park zostanie odnowiony za pieniądze z budżetu miasta. Potrzeba na to ponad 4,2 mln zł. W przetargu wybrano firmę i rewitalizacja wystartowała w drugiej połowie 2018 roku. Radość nie trwała jednak długo. W styczniu tego roku firma prowadząca tę inwestycję opuściła plac budowy. Nie było to oczywiście porzucenie pracy – miasto wypowiedziało umowę.