1 ZDJĘCIE Syn pani Izy mieszkał w Norwegii dwa i pół roku (ARCHIWUM PRYWATNE)

- To zadziwiające, jak łatwo posądzamy rodaków o najgorsze zachowania, patologię, głupotę. Opowiedziałam naszą historię, żeby uwrażliwić na to, co może wzbudzić zainteresowanie Barnevernetu, nawet jeśli wydaje nam się, że dobrze znamy zasady wychowywania dzieci w Norwegii - mówi pani Iza, której historię opisaliśmy tydzień temu.