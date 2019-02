Kinga chodzi do ostatniej klasy technikum. Chce zostać technikiem pojazdów samochodowych. W Polsce dziewczyny w tym zawodzie to wciąż rzadkość. – Kinga to wyjątkowo zdolna uczennica – mówi Artur Tutka, nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, wychowawca klasy, do której chodzi dziewczyna. – Udało mi się zdobyć kilka projektów z Unii Europejskiej. Dzięki nim uczniowie, a także Kinga mogli zrobić kurs spawacza w jednej z firm w Rzeszowie.

Pamiętam, że gdy ją zgłosiłem, to dostałem telefon: jak to, dlaczego dziewczyna? Oni nigdy nie mieli dziewczyny. Na drugi dzień znowu dzwonią. „Ona nie ma ręki!” – słyszę. „Dajcie jej dwa dni, a zobaczycie, że będzie rządzić w waszej firmie” – powiedziałem im wtedy. I tak było: Kinga ustawiała chłopakom grafiki, pomagała we wszystkim. Byli zdumieni i zachwyceni nią – wspomina nauczyciel.