- Na naszej liście znalazła się sama śmietanka. Najgorętsze nazwiska. Do wyborów idziemy po trzy mandaty - mówi z entuzjazmem jeden z polityków PiS z Podkarpacia. Prosi o anonimowość, bo lista oficjalnie ma zostać ogłoszona dopiero 9 marca, na dużej konferencji w Jasionce, w centrum kongresowo-konferencyjnym G2A Arena naprzeciwko lotniska.

Kuchciński, Ortyl, Ożóg - tych nazwisk na liście nie ma

Rzeczywiście, łatwiej powiedzieć, kogo spośród tych najbardziej znanych podkarpackich polityków PiS nie będzie na europejskiej liście. Na pewno nie znajdzie się na niej poseł z Przemyśla Marek Kuchciński, marszałek Sejmu i jeden z najbardziej zaufanych prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Od lat jest też szefem podkarpackich struktur partii.

W eurowyborach nie wystartuje też marszałek podkarpacki Władysław Ortyl. To już kolejna wyborcza kampania, w której na nieoficjalnej, dziennikarskiej giełdzie jego nazwisko się najpierw pojawia, ale on sam niechętnie wyrywa się poza województwo. W przeszłości był senatorem, był także wiceministrem rozwoju regionalnego podczas pierwszych rządów PiS w latach 2005-07. Ale widać najbardziej podoba mu się funkcja marszałka województwa, którym jest od 2013 r. Został nim najpierw w wyniku wielkiego przewrotu, kiedy to po wybuchu tzw. afery podkarpackiej marszałkiem przestał być Mirosław Karapyta z PSL. Rozpadła się wówczas koalicja PO-PSL-SLD, a władzę w regionie przechwycił PiS. Potem partia wygrała wybory samorządowe do sejmiku w 2014 roku, powtórzyła też sukces jesienią ub. roku. I za każdym razem Ortyl wybierany jest przez radnych na marszałka. W tej kadencji ma już zupełnie jak w puchu, bo klub PiS ma znakomitą przewagę - w wyborach zdobył aż 25 na 33 mandaty. Opozycja jest słaba i w ogóle się nie liczy. W tym kontekście nikogo raczej nie dziwi, że Ortylowi niespieszno do startu w jakichkolwiek innych wyborach. Choć nazwisko ma mocne - w wyborach do sejmiku jako kandydat na radnego zdobył ponad 38 tysięcy głosów. Był to najlepszy wynik w województwie ze wszystkich list.